Gp del Mugello, cambia la viabilità

Domenica 29 maggio 2022 si svolgerà all'Autodromo del Mugello, nel comune di Scarperia e San Piero, il Campionato Mondiale di Motociclismo - Gran Premio d'Italia. E' previsto un notevole afflusso di automezzi, fin dalle prime ore del mattino, diretti all'autodromo e provenienti dal casello A1 di Barberino di Mugello e un ancor più intenso transito nel primo pomeriggio al termine della gara.

Per agevolare i flussi di traffico si ritiene necessario attivare alcuni provvedimenti così come l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana li ha concordati in un incontro congiunto presso la sede dell'Autodromo del Mugello con i rappresentanti della Polizia Stradale, Polizie Municipali, responsabili della viabilità interessata, della Protezione Civile, rappresentanti dell'Autodromo.

Le strade interessate sono la Sp 37 Galliano Sant'Agata dove si prevede di attivare un senso unico di marcia dall'intersezione con via della Repubblica all'intersezione con via di Gabbiano dalle ore 14,00 alle ore 20,00; la Sp 503 del Passo del Giogo nel tratto denominato viale della Resistenza dove si prevede l'istituzione del senso unico di marcia in direzione San Piero a Sieve dalle ore 14 alle ore 20 (tratto Palagio - intersezione rotatoria Sp 37), la Sp 131 Di Bilancino dove è prevista l'istituzione di un senso unico di marcia in direzione Borgo San Lorenzo dalla rotatoria casello A1 fino a svincolo per Barberino di Mugello dalle ore 5 alle ore 12.

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa