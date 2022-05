Il Comune saluta e ringrazia il Maresciallo Coletta che va in pensione

28 anni di servizio sul territorio, presso la stazione dei Carabinieri di Incisa. Si chiude così la carriera del Maresciallo Coletta, appena pensionato, che è stato convocato stamattina in municipio dall’Amministrazione comunale di Figline e Incisa Valdarno per un saluto, un ringraziamento e un dono istituzionale: la consegna di una pergamena e di due volumi sulla storia della città. Presenti anche il Presidente del Consiglio comunale, il Capitano Odoroso, il Comandante della Polizia municipale Morrocchi, il nuovo Maresciallo della Stazione di Incisa, Lillo.

“Abbiamo voluto salutare il Comandante della stazione dei Carabinieri di Incisa, Alessandro Coletta – spiega l’Amministrazione comunale – per il suo congedo dal servizio e per gli oltre 20 anni sul territorio, che lo hanno sempre visto impegnato in prima linea al servizio della comunità. Oggi abbiamo voluto dirgli grazie per aver garantito legalità e sicurezza, per esser stato un punto di riferimento per i cittadini e per l’attento lavoro quotidiano, ancora più prezioso durante l’emergenza sanitaria”.