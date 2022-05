Il vivaismo sostenibile a convegno a Pistoia

Appuntamento da non perdere per gli addetti ai lavori nella produzione di piante. Giovedì 26 maggio, a partire dalle ore 9.30, si terrà il convegno dal titolo “Vivaismo, sostenibilità ed ecologia”, organizzato dal web magazine Aboutplants.eu (edito dalla Giorgio Tesi Editrice), assieme a Gea e Coldiretti Pistoia. L’evento è accreditato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Pistoia che ha previsto crediti per gli iscritti (il numero massimo iscritti è già stato raggiunto).

Nei rinnovati spazi di GEA in via Ciliegiole, si susseguiranno diverse presentazioni di esperti provenienti dal mondo della ricerca e di produttori di articoli per la difesa e la nutrizione delle piante. La mattina l’attenzione sarà dedicata ai ricercatori con Duccio Migliorini (CNR-IPP), Francesco Nicese (Università di Firenze), Renato Ferretti (Ordine degli Agronomi) e Gianluca Burchi (CREA-Pescia) che approfondiranno temi legati all’ambiente e al settore vivaistico. Nel pomeriggio toccherà ai rappresentanti delle più importanti aziende partner di Aboutplants.eu proporre le proprie soluzioni per una produzione maggiormente sostenibile. Saranno presenti, ciascuno con una propria breve relazione, In4it, CBC Europe, Compo Expert, Corteva, Diachem, Haifa, Agricola internazionale e Agrisystem.

Soddisfazione da parte di Fabrizio Tesi, legale rappresentante della Giorgio Tesi Group e presidente di Coldiretti Pistoia: “È importante -ha detto- far incontrare il mondo del vivaismo pistoiese con i settori della ricerca e quello delle industrie che producono mezzi innovativi per la difesa e la fertilizzazione delle piante. Da ormai molto tempo c'è in atto, nel vivaismo pistoiese, un cambiamento verso coltivazioni maggiormente sostenibili sotto l'aspetto ambientale. Sono davvero orgoglioso che a organizzare il tutto sia la Giorgio Tesi con la collaborazione di Coldiretti".

Anche Giovanni Palchetti ha elogiato le intenzioni del convegno: "Ci fa molto piacere ospitare a GEA questo importante convegno, sia per il tema trattato che per la qualità dei relatori. Inoltre l'Ordine degli Agronomi, che lo accredita e con cui abbiamo una costante collaborazione, ha sede proprio presso il nostro Centro.

Qui ci occupiamo di ricerca scientifica e di trasferimento della stessa al mondo del mercato, promuovendo start up innovative. In questa ottica è molto importante che le conoscenze e le soluzioni più avanzate vengano diffuse ai professionisti ed alle aziende, soprattutto per gli aspetti normativamente ed eticamente rilevanti in materia di sostenibilità ambientale ed economica. Per questa ragione siamo sempre aperti a collaborazioni con istituzioni, associazioni e aziende interessate a promuovere una corretta informazione"

Non mancheranno momenti di incontro e scambio, come l’agribuffet curato da Campagna Amica di Coldiretti.

Fonte: Coldiretti Pistoia