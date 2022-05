Ordigno esplosivo vicino allo stadio Franchi: intervengono gli artificieri

Gli artificieri dei carabinieri sono intervenuti a Firenze, nelle vicinanze dello stadio Artemio Franchi, in seguito alla segnalazione dei passanti che in piazza Campioni del '56 avevano notato un grande petardo alla base di un'inferriata che delimita una zona verde e un parcheggio. L’ordigno, si è poi scoperto, era simile a una 'cipolla' di Capodanno e gli artificieri hanno messo l'area in sicurezza, organizzando le operazioni di brillamento. I carabinieri stanno indagando sulla vicenda.