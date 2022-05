Per Astro, Cerreto e Vinci concludono il Mese Rosa

Si è chiuso il mese rosa dedicato ad Astro e al Centro Donna dell’Ospedale di Empoli.

Tante le persone che si sono mosse con la voglia di ricominciare a stare insieme per un grande scopo quello di aiutare Astro a completare un importante progetto: donare al Centro Donna un nuovo ecografo per la diagnosi di patologie al seno. Sono state organizzate nei Comuni coinvolti delle passeggiate ludico motorie con tante t-shirt rosa per testimoniare la voglia di stare insieme e per riuscire a completare un grande obiettivo.

L’ultima tappa dell’edizione 2022 delle “Vie in Rosa” ha interessato Cerreto Guidi e Vinci. Partendo dai rispettivi Comuni i partecipanti si sono incontrati alla Chiesa di Streda per chiudere il cerchio e tornare al punto di partenza dopo un piccolo ristoro organizzato in loco.

Erano presenti per l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi il Sindaco Simona Rossetti e gli assessori Mariangela Castagnoli e Moreno Costagli. Per il Comune di Vinci il Vice Sindaco Sara Iallorrenzi.

Tutti si sono dichiarati soddisfatti del buon andamento dell’iniziativa.

“Avevamo scommesso in una ripartenza ma non la immaginavamo così piena di entusiasmo - ha commentato il presidente di Astro, Paolo Scardigli- Tanta è stata la passione dei nostri volontari e delle Associazioni del territorio che voglio ringraziare ancora una volta perché senza di loro non saremo riusciti a gestire tante piazze. Questa novità che avevamo proposto ai Comuni sembrava una grande impresa, ma grazie alle Amministrazioni Comunali il peso è stato ben ripartito e ognuno si è messo in gioco al fine di organizzare al meglio in ogni territorio una bella passeggiata rosa”.