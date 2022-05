Si conclude il 14° Memorial Neri & Ferramosca. Istituito il Premio Fabrizio Faraoni

Si è concluso il 14°MEMORIAL RICCARDO NERI & ALESSIO FERRAMOSCA domenica 22 maggio allo Stadio Riccardo Neri di Castelfiorentino .

Nella classifica del Torneo si è posizionata al 6° posto l’ Aquila Montevarchi al 5° posto la Pistoiese al 4° Posto il Pontedera al 3° posto l’Empoli al 2° Posto il Pisa . Sono i ragazzi della Juventus con l’allenatore Ferrarotti ad aggiudicarsi il 14° Memorial Riccardo Neri & Alessio Ferramosca e a portare a Vinovo il Trofeo del Torneo .

Per la prima volta è stato istituito il Premio Fabrizio Faraoni , l’indimenticabile Amico dell’associazione che ha accompagnato ed accompagnerà per sempre gli eventi organizzati in ricordo di Riccardo ed Alessio un riconoscimento che sarà consegnato ad un addetto ai lavori nel settore delle giovanili del calcio o ad un calciatore che si distinguerà per meriti morali e sportivi . A ricevere meritatamente il “Primo riconoscimento Fabrizio Faraoni” è il calciatore diciannovenne Tommaso Baldanzi che ha mosso i primi passi nella Scuola Calcio del Castelfiorentino, ha vinto il Titolo Italiano 2020-2021 del Campionato Primavera ed è stato giudicato il miglior Giocatore della FINAL-EIGHT. Sabato scorso, 21 maggio, ha esordito in serie A nella partita Atalanta - Empoli ed è stato convocato dal CT Mancini nella Nazionale Italiana per uno stage di due giorni a Coverciano . E’ Francesco Faraoni, il figlio di Fabrizio a consegnare la Targa nel commosso abbraccio dello Stadio Riccardo Neri .

Tutto sotto la regia del giornalista Mario Tenerani per dare risalto a questo importante appuntamento di calcio e non solo : sono i valori di Amicizia e Solidarietà che si respirano e che contraddistinguono l’evento , grazie agli amici che da sempre accompagnano l’associazione . Primi fra tutti, lo stesso Mario Tenerani e Mister Luciano Spalletti allenatore del Napoli , arrivato direttamente dallo Stadio de La Spezia per onorare il Memorial dedicato a Riccardo e Alessio e per sostenere le loro famiglie che da quasi sedici anni vivono il dolore più grande che possa colpire un genitore .

Ad onorare il ricordo dei ragazzi si unisce l’Amico Giovanni Galli, grande portiere degli anni 1980, con il cuore provato dallo stesso dolore dei genitori di Riccardo ed Alessio per la prematura perdita del figlio Niccolo’, ma proiettato all’ amore verso lo Sport, verso i ragazzi che lo praticano e verso la solidarietà .

Un po’ di rammarico per l’assenza di una rappresentanza della dirigenza Juventus che per altri impegni quest’anno non è stata presente . Alle Premiazioni del Torneo l’Assessore allo Sport Simone Bruchi per il Comune di Castelfiorentino che sottolinea l’insegnamento di forte solidarietà nato da una tragedia come questa . Forte l ‘incoraggiamento del sindaco di Gambassi Terme Paolo Campinoti, a praticare uno sport che sia costruzione di valori che accompagnino la crescita dei ragazzi nella vita .

Alla fine le toccanti le parole di Franco e Claudia Neri con il figlio Fabio, che come sempre, in punta di piedi, hanno ringraziato a nome di tutta l’Associazione Massimo Bonin della Società Sportiva Calcio Castelfiorentino, gli sponsor e quanti si sono adoperati per la riuscita del Memorial, per poi concludere con dolcezza e grande tenacia facendo arrivare il messaggio che tragedie come queste non devono più accadere