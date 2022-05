Stand with Ukraine, mostra sulla guerra a Firenze e Empoli

"Stand with Ukraine, War Posters - Illustrations from Ukrain" è una mostra, promossa in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze, inaugurata il 23 Maggio nella Galleria delle Carrozze, in Palazzo Medici Riccardi a Firenze, dove resterà allestita fino al 29, mentre il 28-29 Maggio sarà fruibile nel Vicolo Santo Stefano a Empoli, nei giorni del festival @ludicomix

La mostra è stata inaugurata alla presenza della Sindaca di Empoli e Vice Sindaco Metropolitano Brenda Barnini.

Le 90 opere esposte, realizzate da artisti ucraini che raccontano la disperazione della loro situazione, potranno essere acquistate, a sostegno dell'Ucraina nelle sedi espositive.

Tutte le informazioni per effettuare la donazione saranno presenti alla mostra e ogni poster venduto sarà segnalato.

Non è prevista la spedizione: il ritiro delle opere sarà effettuato a conclusione della mostra.

L'iniziativa ideata e creata da @pictoric.ua Pictoric, Ukranian illustrator Club.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa