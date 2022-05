Tari ammorbidita a Firenze con 6 milioni di euro stanziati dal Comune

Una variazione di bilancio da 6 milioni di euro che attutisce il carico della tariffa sui cittadini. E’ quanto ha stanziato Palazzo Vecchio con una delibera dell’assessore al bilancio Federico Gianassi all’indomani dell’assemblea dell’Ato Toscana Centro che ha approvato il piano economico finanziario. Con una delibera contenente la variazione di bilancio in via d’urgenza, il Comune accantona sei milioni di euro che servono a contenere l’aumento della tariffa per i cittadini.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa