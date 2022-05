Tentata rapina a vuoto in via Dalla Chiesa, ladri messi in fuga

Un altro assalto in strada per avere un cellulare, dopo la rapina violenta segnalata oggi. Una 30enne peruviana ha gridato aiuto e si è salvata quando due uomini in via Dalla Chiesa all'una di notte le si sono avvicinati. Lei era rimasta indietro rispetto a un'amica e quando ha chiamato i soccorsi l'altra è tornata indietro e ha messo in fuga i due uomini. La polizia ritiene che i due siano magrebini, uno che faceva da palo e l'altro che voleva compire il gesto. Ha strattonato la 30enne per avere il cellulare ma è saltato tutto.