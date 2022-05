Regionali di pattinaggio a Casa Bonello, buone prestazioni del gruppo di casa

Grande domenica di pattinaggio questo weekend a Casa Bonello. Si sono svolti infatti sul circuito casalingo i campionati regionali di pattinaggio corsa su pista, che hanno portato a Casa Bonello gli atleti toscani di tutte le categorie. E gli atleti del Gruppo Pattinaggio San Miniato hanno risposto alla chiamata di un evento in casa dando molte soddisfazioni e ripagando largamente l’impegno della società nell’organizzazione della kermesse.

Ha aperto le danze la giovanissima Noemi Bonsignore, che ha concluso le sue gare conquistando il titolo di vicecampione regionale. Nel pomeriggio Asia Ferri e Maya Baldini hanno sorpreso tutti conquistando due bellissimi terzo e secondo posto nelle gare di fondo. Ma anche Alessandro Peccianti e Braian Borges hanno replicato nelle rispettive specialità, per poi chiudere in bellezza con la doppietta nella categoria Junior Maschi, in cui Filippo D’Alloro e Alessio Taormina hanno colorato il podio di giallorosso conquistando il titolo di campione e vicecampione regionale.

Grandissime anche Olga Poli e Gaia Falciati, che continuano a confermare la buona fase di crescita in cui si trovano, scalando la classifica gara dopo gara.

“Siamo estremamente soddisfatti dei nostri ragazzi” – dice il presidente Enzo Cappellini – “e non vediamo l’ora di vederli correre ai campionati italiani, tutti sono riusciti a qualificarsi”. Con queste parole il presidente ricorda il prossimo appuntamento, i campionati italiani a Cassano D’Adda, la trasferta è già in fase di preparazione.

“Voglio ringraziare anche tutti i nostri dirigenti, allenatori, genitori e simpatizzanti, che quest’anno ci hanno aiutato a realizzare ben due eventi sul nostro impianto, entrambi magnificamente riusciti” continua il presidente. Si, perché i campionati regionali sono solo la conclusione degli eventi che il Gruppo Pattinaggio San Miniato è riuscito a organizzare presso l’impianto di Casa Bonello quest’anno. Appena un mese fa, il “Trofeo Città di San Miniato, 4° Memorial Moreno Guerri” ha portato a Casa Bonello ben 460 atleti provenienti da tutta Italia, confermando San Miniato una grande realtà del pattinaggio corsa con uno dei migliori impianti in circolazione, non solo in Toscana.