Gucci, accordo sull'integrativo per le pelletterie toscane

Per la piattaforma industriale Gucci è stato raggiunto l'accordo per il contratto integrativo interaziendale per le pelletterie GARPE-GPA-GT. Si parla di 1500 addetti tra Firenze, Siena e Grosseto.

Tra le principali novità, il contratto integrativo nel quadriennio 2022-2025 prevede l'introduzione della 14/a mensilità, un incremento del premio di risultato.

Sono inoltre previsti un importo complessivo di 1.350 euro di welfare aziendale da utilizzare per l'acquisto di beni e servizi per i dipendenti e i loro familiari, la possibilità di utilizzare la mensa aziendale con un minimo contributo a carico dei lavoratori, ferie solidali e ulteriori congedi e permessi a favore della parità di genere, di lavoratori in particolari situazioni, oltre a specifiche tutele per le vittime di violenza di genere.

"Grande soddisfazione delle Aziende e delle OO.SS per aver raggiunto un importante accordo che valorizza e riconosce il contributo delle persone anche attraverso la formazione, qualificazione e sviluppo delle competenze professionali, fattori che da sempre rappresentano una leva strategica e carattere distintivo della leadership delle tre aziende nel settore della pelletteria. L’intesa raggiunta conferma che il modello di Relazioni Sindacali partecipative, sviluppate in questi anni, contribuisce alla competitività aziendale e colloca le tre Pelletterie come punto di riferimento nella contrattazione di secondo livello nelle aree di Scandicci, del Valdarno e dell’area senese/grossetana dell’Amiata" scrivono dai sindacati.