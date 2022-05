Incendio in un appartamento, 81enne in ospedale

Una 81enne è rimasta intossicata lievemente dopo un incendio nel suo appartamento a Livorno. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Calzabigi alle 9 di oggi, giovedì 26 maggio, dopo l'allarme lanciato dal badante dell'anziana. Aveva visto il fumo arrivare da una camera e ha chiamato i pompieri. Stando a una prima ricostruzione, l'incendio sarebbe nato da un mozzicone finito su un materasso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno immediatamente evacuato il palazzo a scopo precauzionale e portato in salvo la donna che è poi stata accompagnata in ospedale per ulteriori accertamenti. L'incendio è stato poi domato e fortunatamente ha interessato solo la struttura del letto antidecubito utilizzato dalla donna.