Lite e lancio di oggetti in un locale fiorentino: interviene la polizia

La polizia di Firenze è intervenuta la notte scorsa a Firenze, in un locale in via Filippo Strozzi, in cui un 27enne marocchino e un 35enne fiorentino, durante una lite si erano lanciati contro alcuni oggetti, riportando entrambi lievi ferite. A quanto sembrerebbe, il violento diverbio che poi è degenerato sarebbe scaturito quando il 35enne, in preda ai fumi dell’alcol, avrebbe avvicinato il gruppo del 27enne, entrambi finiti in ospedale per medicare le non comunque preoccupanti lesioni riportate.