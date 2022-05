Ponte 28 febbraio 1921 a Scandicci, verso la riapertura completa

Il Ponte 28 febbraio 1921 riapre al traffico in entrambi i sensi di marcia da sabato 4 giugno , dopo un intervento di riqualificazione con il nuovo asfalto sulla carreggiata - e il rifacimento dei marciapiedi - in programma nei prossimi giorni a conclusione di un mese di cantieri per la sostituzione completa della rete idrica in piazza Marconi.

Il rifacimento completo delle tubature per l’acqua, con il ripristino della strada, è stato realizzato da Publiacqua, mentre l’intervento di riqualificazione della strada e dei marciapiedi sul ponte sono a carico dell’Amministrazione Comunale. Dopo la riapertura completa il tratto di viabilità adesso interessato dai cantieri, e dal senso unico in direzione di Firenze, nella sola data del 6 giugno sarà regolato con senso unico alternato per consentire le operazioni di potatura degli alberi, che non possono essere effettuate in contemporanea con gli attuali lavori.

Con la sostituzione della rete idrica di Piazza Marconi, come spiegato dai tecnici di Publiacqua, il preesistente DN 250 (25 centimetri di diametro) è stato sostituito con un DN 200 (20 cm) in ghisa. Tutto questo è stato eseguito cercando di ridurre al massimo i disagi per i cittadini anche dal punto di vista idraulico, in quanto per alimentare le utenze collegate al vecchio tubo è stato steso un tubo provvisorio a cui queste sono state allacciate; una volta tolto il vecchio tubo e posato quello nuovo le utenze sono state allacciate alla nuova condotta.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa