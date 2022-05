Sapori di Primavera a Cerreto, mercatini per le vie del centro

Torna puntuale nel centro storico di Cerreto Guidi l’appuntamento con “Sapori di Primavera”, l’iniziativa promossa dal Comune di Cerreto Guidi, dalla Pro Loco di Cerreto Guidi, dall’Associazione CCN Buontalenti, dalla Direzione regionale musei della Toscana e dalle Dame dell’Uncinetto, in collaborazione con la Confesercenti.

Domenica 29 Maggio, dalle ore 9,00 alle ore 20,00, le vie del centro storico si animeranno con arte, enogastronomia, banchi di artigianato, collezionismo e negozi aperti.

“Sapori di Primavera” ha l’obiettivo di sostenere il commercio e di accrescere la vocazione turistica di Cerreto Guidi.

Nel corso della giornata sarà infatti possibile visitare (consigliata la prenotazione), la Villa Medicea, patrimonio mondiale dell’Unesco e la Miniatura all’Uncinetto in Via Santi Saccenti.

Anche per questa edizione di “Sapori di Primavera”, si segnala la collaborazione della Confesercenti che ringraziando l’Amministrazione comunale e le associazioni per l’impegno profuso, ribadisce come queste iniziative siano importanti per ribadire il ruolo strategico dei centri storici.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa