Un plauso per i premiati canottieri di Pontedera

I giovani atleti della Società Canottieri Pontedera ricevuti e premiati in Comune dal Sindaco di Pontedera Matteo Franconi. Nei recenti campionati europei juniores, che si sono disputati sul lago di Varese, sono state infatti ben quattro le medaglie centrate, due d'oro e due d'argento, per i colori dell'Italia.

In sala consiliare riconoscimenti consegnati a Francesco Garruccio e Gregorio Menicagli (primi nell'otto maschile) e a Isabella Bianchi e Alice Pettinari (argento nell'otto femminile) con la presenza anche di Nicola Mancini, quinto atleta che ha gareggiato mettendosi in evidenza nel singolo.

La Società Canottieri Pontedera conta su 80 atleti ed è una realtà di grandissimo prestigio. Alla cerimonia in Comune ha preso parte Leonardo Pettinari, campione del mondo e olimpionico di canottaggio, oggi allenatore, che ha sottolineato "Il sacrificio fatto dai ragazzi, che si dividono tra sport e scuola e ottengono risultati straordinari", mentre il sindaco Franconi, assieme all'assessore all'ambiente Mattia Belli, si è detto "Orgoglioso che Pontedera e la Canottieri siano tornate sul podio europeo".

"Con la Canottieri - ha aggiunto il sindaco - stiamo lavorando per incentivare e implementare le attività al Parco dei Salici e a breve ci sarà il varo del battello, ma oggi è il giorno di celebrare le affermazioni di questi ragazzi. "E' un grande risultato, condiviso con l'Amministrazione Comunale che ci sta molto vicina - ha detto ancora Pettinari - la nostra società sta crescendo in numeri e risultati, grazie al frutto di un lungo e professionale lavoro di staff. In più abbiamo la vicinanza col villaggio scolastico e siamo immersi in un parco verde".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa