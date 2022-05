Consegna borse di Studio in memoria di Amilcare Baccini a Fucecchio

La memoria di Amilcare Baccini, per lungo tempo al vertice dell’Associazione Nazionale dei Costruttori di Tecnologie per calzature, pelletterie e moda (ASSOMAC), è sempre viva nel comprensorio del cuoio dove la sua attività si è espletata con efficacia in molti settori. L’Istituto “A. Checchi” di Fucecchio ha dato negli anni il suo contributo per far conoscere fra i giovani la figura di Amilcare Baccini e anche quest’anno organizzerà la giornata di consegna di cinque borse di studio in sua memoria ai suoi studenti più meritevoli, dell’indirizzo di Moda (IACONO MARTINA 4D, PIEROZZI VITTORIA 4C) e di Manutenzione e Meccanica (BERAOUI HAMZA 4 AM, CECERE GIOVANNI 3 AM, EL GHARY YASSINE 3BM).

L’evento si svolgerà il 30 maggio, alle ore 11, presso il plesso di Moda in piazza Vittorio Veneto a Fucecchio.

Fonte: Ufficio Stampa