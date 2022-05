Alla Mostra del Chianti si consegna il Premio Sportivo 'Cino Cinelli' e 'Paolo Vanni': ecco i vincitori

Il Consiglio Comunale di Montespertoli, giovedì scorso, ha esaminato le candidature e approvato l'elenco dei premiati del Premio Sportivo "Cino Cinelli" e "Paolo Vanni": le premiazioni si svolgeranno durante la Mostra del Chianti, il 1° giugno, alle ore 18:00, in piazza Machiavelli alla presenza delle autorità locali e delle società sportive di Montespertoli.



Ambra Sabatini, atleta paralimpica itaniana, quest'anno ha corso in 29,87 secondi, prima volta al mondo sotto i 30 sec. ottenendo il record mondiale nei 200 metri e vincendo la medaglia d'oro dei 100 metri alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Un anno strabiliante per la giovane toscana e Montespertoli ha scelto lei per il premio "Cino Cinelli" 2022.



Per il premio sportivo "Paolo Vanni" riservato ad atleti, dirigenti o tecnici, residenti o che svolgono attività nel Comune di Montespertoli e che si sono distinti a livello locale, provinciale e regionale sono stati premiati:



- Atleta montespertolese dell'anno - Marco Maltomini - Calcio



- Dirigente sportivo dell'anno - Andrea Frosali - Asd Montesport



- Squadra dell'anno - Prima Squadra ASD Montespertoli Calcio



- Tecnico montespertolese dell'anno - Claudio Targetti - Calcio



- Premio speciale agli atleti: Beatrice Borrelli - nuoto, Giulio Borrelli - nuoto, Giulia Larucci - arrampicata sportiva;



alla squadra: Prima Squadra ASD Montesport Basket;



al tecnico: Giulio Nesi - basket.



Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alle premiazioni, che si terranno sul palco in piazza Machiavelli.

Fonte: Ufficio Stampa