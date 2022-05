Opi Fi-Pt accoglie nuovi infermieri e infermieri pediatrici

Un pomeriggio di confronto, per dare simbolicamente avvio alla professione di infermiere e infermiere pediatrico. Si terrà domani 31 maggio dalle 14 alle 19 nell’Aula Magna dell’Aou Careggi a Firenze (Padiglione 6 – ex presidenza della Facoltà di Medicina, largo Brambilla 3), l’appuntamento che periodicamente l'Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale di Firenze-Pistoia organizza per i neo-laureati. Un momento di confronto sulla professione infermieristica dal titolo “Essere infermieri in una società in divenire” pensato in occasione del giuramento dei nuovi colleghi e del loro ingresso nella professione.

L’incontro si aprirà con le parole di Danilo Massai presidente di Opi Firenze-Pistoia, seguito dall’intervento dell’Osservatorio Giovani infermieri di Opi Fi-Pt. Poi, i saluti delle autorità, a cui faranno seguito una serie di contributi che saranno utili a tracciare il quadro dell’infermieristica di oggi. Ecco quindi il focus sulla formazione universitaria post-laurea di Christian Carulli, presidente del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Unifi e un approfondimento sull’evoluzione degli scenari di lavoro anche in relazione alla messa in atto del Pnrr, a cura di Monica Marini, dirigente con funzione di coordinatore dello staff Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale Regione Toscana.

Di novità nell’ambito dei concorsi e di lavoro nelle aziende pubbliche parlerà Paolo Franchi, direttore del Dipartimento risorse umane di sistema di Estar, mentre in tema di lavoro nel settore socio – sanitario si ascolteranno i rappresentanti di Consorzio Zenit, Fondazione Turati, Lega Coop Toscana, Conf Cooperative e Fondazione Madonna del Soccorso. A seguire, Giampaolo Giannoni coordinatore regionale Nursind presenterà il contratto sanità e le opportunità di carriera, per poi passare la parola a Silvia Falsini, P.O. Educazione continua in medicina - Regione Toscana, sul tema della formazione continua (ECM). Infine, il momento del Giuramento degli infermieri neoiscritti all’Opi Firenze-Pistoia.

Fonte: Ufficio Stampa