Al via il calendario per i 590 anni della battaglia di San Romano: si inizia con due mostre

Domani prende il via il fitto calendario di appuntamenti realizzato per ricordare i 590 anni della battaglia di San Romano a Montopoli in Val d'Arno.

Mercoledì 1 giugno alle 18 saranno inaugurate le due mostre: "La battaglia secondo JFC" di Jean Francois Coadou in saletta Nazzi e, a seguire, "Attualità del pittore Paolo Uccello - Scomposizione in chiave cubista della Battaglia di San Romano" di Anna Maria Ciampolini nella sala Rabai del Museo Civico Di Montopoli.

Due artisti che si sono ispirati all'opera di Paolo Uccello dandone una loro personale interpretazione.