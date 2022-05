Dall'Australia al lago di Roffia, 14 atlete si preparano alla Vogalonga di Venezia

Un gruppo di quattordici atlete Master provenienti da Sydney, iscritte a diversi circoli di canottaggio della città, hanno scelto il lago di Roffia per la preparazione della Vogalonga, rinomata gara a livello internazionale alla quale partecipano circa 6.000 vogatori provenienti da tutte le parti del mondo. La gara, di circa 30 chilometri, si snoda nella laguna di Venezia toccando i punti più caratteristici del luogo, in particolare Burano e Murano, per poi rientrare attraverso il canale della Giudecca in Canal Grande, passando sotto il ponte di Rialto e concludendosi all'arrivo: piazza San Marco.

La Canottieri San Miniato, in particolare Eliza Camp, organizza questi gruppi per un allenamento mattutino con gli istruttori della società, e un pomeriggio all’insegna della cultura, con visite delle principali città del territorio per farlo conoscere a queste sportive che provengono da oltreoceano.

Le quattordici atlete il 30 maggio sono state ricevute dal sindaco di San Miniato Simone Giglioli che ha porto un saluto di benvenuto consegnando loro una stampa riportante la presenza di Napoleone Bonaparte, e soprattutto la famiglia Bonaparte, nella cittadina: momento di convivialità molto apprezzato dalle sportive.

Gli allenamenti proseguiranno fino a giovedì mattina quando verranno caricate le barche alla volta di Venezia dove la società e le Master verranno ospitate presso la Canottieri Diadora a Lido (VE). Da lì proseguiranno gli allenamenti fino a domenica mattina, quando tutte le barche si recheranno in piazza San Marco e, alle 9:00 in punto, partiranno per questa avventura.

Le barche saranno 3 a 4 vogatori e uno dei timonieri sarà Enzo Ademollo, presidente del Circolo remiero di San Miniato, che ha una lunga esperienza con la Vogalonga avendo già partecipato a 20 edizioni dell’evento. Conosce infatti molto bene il tragitto, cosa estremamente importante poiché oltre alla padronanza che si dovrebbe possedere su una strada è necessaria anche quella delle traiettorie, per evitare l’intercettazione delle bricole (strutture in legno che delimitano i canali navigabili).

Le partecipanti a questa esperienza si porteranno via come ricordo non solo la visita San Miniato, i suoi sapori e la sua accoglienza, ma anche la bellissima esperienza della Vogalonga 2022.

Fonte: Canottieri San Miniato