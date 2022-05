Finali Nazionali U15 Eccellenza, sfuma il sogno dell'Abc

Che fosse un girone di ferro lo sapevamo fin dalla vigilia, e così è stato. L’avventura dell’Under 15 Eccellenza di Alessandro Mostardi e Giovanni Corbinelli alle Finali Nazionali è terminata con il girone di qualificazione, dal quale i gialloblu sono usciti sconfitti per mano di Reyer Venezia, Stella Azzurra Roma e Pallacanestro Varese. E proprio l’ultimo match contro Varese, il più combattuto, è stato quello in cui i gialloblu sono andati ad un passo dal conquistare lo spareggio valido per i quarti di finale, sogno poi sfumato in volata.

Resta comunque tanta la soddisfazione della società per aver visto questo gruppo sfilare tra le 16 migliori squadre italiane ed affrontare formazioni provenienti da alcuni dei settori giovanili più importanti d’Italia. Un gruppo che ha riportato l’Abc e Castelfiorentino alla ribalta nazionale e che dovrà far tesoro di questa esperienza adesso e negli anni a venire, poichè rappresenta il presente ed il futuro del sodalizio gialloblu.

LE GARE

1° giornata: Abc Castelfiorentino – Reyer Venezia

Ottimo l’approccio dei gialloblu che mettono subito grande intensita e giocano un primo quarto in perfetto equilibrio, tanto da chiudere la frazione con la testa avanti (18-16). Nel secondo periodo i veneti stringono le maglie e alzano il ritmo, impattando e passando a condurre fino ad andare al riposo lungo sul +8 (27-35). Al rientro in campo l’Abc non molla e resta in scia fino al 30′ (36-43) ma nell’ultimo quarto la Reyer cambia marcia e scappa via.

ABC CASTELFIORENTINO – REYER VENEZIA 38-59

Parziali: 18-16, 9-19, 9-8, 7-16

Tabellino: Ticciati 2, Bufalini 6, Filomeno 11, Vallerani 4, Leti 3, Zecchi 5, Carzoli ne, Grassi, Niccolini, Agbegninou, Marchetti, Borghesi 7. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

2° giornata: Abc Castelfiorentino – Stella Azzurra Roma

Al cospetto di un settore giovanile di lusso come quello della Stella Azzurra, i gialloblu ci provano ma di fatto la gara è indirizzata fin dalla palla a due. Gli stellati vogliono mettere subito le cose in chiaro e l’avvio è da brividi: 8-24. Una forbice che si allarga nella seconda frazione (17-41 al 20′) per poi scavare il solco nella ripresa, quando la formazione romana decide che è giunto il momento di mettere in ghiaccio la sfida. Così, dopo il passaggio al 30′ sul 20-67, l’Abc ha il merito di non mollare e lottare fino alla fine aggiudicandosi l’ultimo parziale (18-7), ma niente che possa ormai mettere in discussione il risultato.

ABC CASTELFIORENTINO – STELLA AZZURRA ROMA 38-74

Parziali: 8-24, 9-17, 3-26, 18-7

Tabellino: Ticciati 11, Bufalini 3, Filomeno 11, Leti, Borghesi 3, Zecchi 5, Carzoli ne, Grassi 3, Vallerani, Niccolini, Agbegninou, Marchetti 2. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

3° giornata: Abc Castelfiorentino – Pallacanestro Varese

Nella gara decisiva per accedere allo spareggio valido per i quarti di finale, si affrontano le due formazioni ancora a quota zero punti. Ad indirizzare la sfida, però, è subito Varese, che impatta con grande autorità e scappa già al 10′: 14-31. La risposta gialloblu non tarda ad arrivare con l’Abc che, a cavallo tra la seconda e la terza frazione, riduce il divario fino a toccare il -10 al 30′ (51-61). In un ultimo quarto condotto sul filo dell’equilibrio, però, Varese mantiene saldo il controllo e difende il vantaggio accumulato, costringendo l’Abc a salutare qui il sogno nazionale.

ABC CASTELFIORENTINO – PALLACANESTRO VARESE 69-79

Parziali: 14-31, 16-13, 21-17, 18-18

Tabellino: Ticciati 19, Bufalini, Filomeno 15, Leti 4, Borghesi 14, Zecchi 13, Carzoli ne, Grassi, Vallerani, Niccolini 2, Agbegninou 2, Marchetti. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

