Rubati oltre 5mila euro in contanti in un ristorante in Santo Spirito a Firenze. Il furto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. La polizia è stata allertata dai titolari una volta accortisi dell'ammanco. I malviventi si sarebbero aperti un accesso dal retro, partendo da piazza Nazario Sauro, su un lato dell'isolato.