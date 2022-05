Getta acqua, riso e noccioli di ciliegia dal palazzo: denunciata a Firenze

Sotto l'effetto di alcolici, stava lanciando acqua da alcune bacinelle, chicchi di riso e noccioli di ciliegia ai condomini del palazzo nelle terrazze sottostanti. Per questo una donna di 66 anni è stata denunciata a Firenze.

È successo in zona Oltrarno dove oltre alla polizia, è stato necessario anche l'intervento anche di un'ambulanza e dei vigili del fuoco perché la 66enne, trovata ubriaca, si era chiusa in casa all'arrivo degli agenti. Secondo quanto riferito alla polizia dagli altri abitanti del palazzo, la donna non sarebbe nuova a simili comportamenti. Per lei è scattata la denuncia per lancio pericoloso di oggetti e resistenza a pubblico ufficiale.