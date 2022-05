In semilibertà tenta in casa della ex, arrestato ancora

Arrestato dai carabinieri a Pontassieve dopo aver tentato di entrare in casa della ex compagna. Il 59enne era già stato ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della 54enne, la cui relazione si era conclusa nel 2016. L'uomo era stato già condannato in via definitiva per un'altra vicenda di stalking, venne scarcerato a ottobre 2021 e sottoposto prima all'affidamento in prova e poi alla semilibertà. Con queste misure però ha ripreso a tartassare la donna, chiamandola più volte al telefono, presentandosi di persona nel luogo di lavoro di lei, lasciandole biglietti sull'auto. Il 9 maggio poi il tentativo di introdursi in casa. L'uomo ha desistito dal tentativo una volta che la sorella lo ha scoperto.