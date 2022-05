Lavori a Empoli, viabilità modificata per due giorni in via dei Neri

Domani, primo giugno e venerdì 3 giugno 2022, saranno adottate alcune modifiche temporanee alla viabilità in via dei Neri, per consentire le operazioni di smontaggio del ponteggio sull’immobile all’angolo tra la suddetta via e via Santo Stefano.

Dalle 8.30 alle 17 nel tratto compreso fra via Leonardo da Vinci e Piazza del Popolo, sarà posto il divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli strettamente necessari all’attività in corso.

Da tempo è stata disposta la segnaletica di preavviso.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa