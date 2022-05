Minaccia di far saltare una bombola di gas con una rivoltella: bloccato con il taser

Armato di rivoltella stava minacciando di far esplodere una bombola del gas. I familiari del ragazzo, in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di alcol e droga e con intenti suicidi, hanno chiamato la polizia che lo ha bloccato con l'uso del taser. Proprio nei gironi scorsi il Ministero ha infatti autorizzato l'uso della pistola ad impulsi elettrici per gli agenti di Massa Carrara.

Dopo vari tentativi di trattativa i poliziotti, approfittando di un suo momento di esitazione, hanno utilizzato il taser e immobilizzato il ragazzo. La rivoltella è poi risultata essere una riproduzione del tipo 'scacciacani'.

Il giovane non ha riportato lesioni dall'uso del taser. È stato trasportato al Noa per i controlli medici.