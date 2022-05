Il Palio di Fucecchio ha bisogno di un cambio di regolamento per tagliare i tempi della mossa? L'opinione di buon senso è condivisa dal sindaco Alessio Spinelli, intervenuto ieri sera durante il Processo al Palio in onda su gonews.it e su Clivo Tv. Ecco cos'ha affermato il primo cittadino.

"Il Palio ci dev'essere, deve prevalere il buon senso, possiamo mettere una norma affinché oltre un certo orario la mossa deve partire. Rischiamo che se in batteria ci siano contrade rivali si rischia che il Palio non si corra né quel giorno, né il giorno dopo. Un argomento che dovrà essere attenzionato in Cda".

E sul Palio 2022 il primo cittadino ha detto la sua: "Si poteva prendere la seconda busta prima quando il mossiere si è accorto che il cavallo non entrava. Doveva prontamente cambiar la busta e non aspettare così tanto, diventa una sofferenza per gli animali stessi. Con i nostri protocolli sul welfare animale abbiamo fatto grandi passi, nessuno ci insegna niente. Vedere un'attesa così lunga lascia a desiderare. Però l'arbitro della corsa non era nessuno se non il mossiere".

"Ho fatto capire a Bircolotti che la mossa perfetta non si troverà mai - spiega Spinelli parlando di una telefonata di alcuni giorni fa -, bisogna essere autorevoli e coraggiosi per fare partire i cavalli non tutti allineati perfettamente. Avrei dato per buona la prima partenza della batteria finale".

In conclusione le parole del sindaco per tutto il resto del Palio sono state solo di encomio. La partecipazione è stata enorme in ogni momento collettivo della settimana paliesca e questo è solo un buon auspicio per una ripartenza all'altezza della competizione di Fucecchio.