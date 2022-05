Pisa, suolo pubblico gratuito per il 2022. Confcommercio ringrazia

Plaude Confcommercio Provincia di Pisa alla decisione del Consiglio Comunale di Pisa, che nell'ultima seduta ha approvato l'esenzione del suolo pubblico per tutti i pubblici esercizi, fino al al 31 dicembre 2022.

“Un provvedimento che abbiamo chiesto e che consideriamo fondamentale per la tenuta di bar, ristoranti, locali e affini” – commenta il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: “Gli effetti del Covid sono ancora fortissimi, l'aumento dei costi di materie prime e tariffe energetiche sono esorbitanti, gli scenari economici dei prossimi mesi sono tutt'altro che stabili e rassicuranti. Per questo, la decisione del Consiglio Comunale rappresenta un sostegno concreto e atteso dall'intera categoria. Non possiamo dimenticare che i fatturati del settore sono ancora inferiori del -22,4% rispetto ai fatturati del 2019 e per una città a vocazione turistica come Pisa una offerta eno-gastronomica di qualità è decisiva per il turismo. Per questa decisione così attesa, ringraziamo il sindaco Michele Conti, la Giunta e il Consiglio comunale per aver compreso le necessità e accolto le richieste delle imprese del settore. Non era scontato”.

“Dopo Lazio e Lombardia, la Toscana con una saldo negativo di -1.000 imprese della ristorazione nel 2021, è la terza peggiore regione italiana, con una variazione percentuale del -5,6%, valore molto superiore rispetto alla media nazionale ferma al -4,8%” - commenta il presidente provinciale Fipe Alessandro Trolese: “Non dimentichiamo che sostenere le nostre imprese vuol dire salvaguardare soprattutto il lavoro giovanile e quello femminile. Il 40% dei nostri dipendenti ha meno di trent'anni, e il 62% meno di 40 anni, mentre la componente femminile è determinante: oltre cinque dipendenti su dieci sono donne. E sfatiamo un mito: l'utilizzo di contratti a tempo indeterminato è assolutamente prevalente nel comparto dei pubblici esercizi e si attesta sul 64% dell'intera occupazione di settore".