L'estate di San Miniato sa di Tartufo Nero: prima Mostra Mercato e rassegna enogastronomica

Autunno, inverno, primavera ma anche estate. A San Miniato è sempre tempo di tartufo, e anche nella stagione più calda, il diamante della terra è pronto a scendere sulle tavole. Domenica 5 giugno 2022 sarà il giorno della prima edizione della Mostra Mercato del Tartufo Nero di San Miniato, un nuovo appuntamento che si inserisce nel percorso di valorizzazione della città della Rocca, attraverso i suoi tre tartufi: il bianco pregiato autunnale, protagonista della Mostra Mercato che trova spazio ogni novembre, il marzuolo primaverile che quest'anno ha caratterizzato la Mostra nel borgo di Cigoli e il nero estivo.

Il progetto, nato da Fondazione San Miniato Promozione in collaborazione con il Comune e portatori d'interesse locali, si concentrerà la prima domenica di giugno ma continuerà con la nuova rassegna enogastronomica "Nero d'estate", con la partecipazione dei ristoratori fino ad agosto 2022.

Prima Mostra Mercato del Tartufo Nero di San Miniato

Marzio Gabbanini, presidente Fondazione San Miniato Promozione (foto gonews.it)

Per l'inaugurazione di domenica 5 giugno il programma prevede, tra le vie del centro storico, stand con tartufo, vino, olio, norcineria, prodotti del Mercatale-Cibo della Terra e della Condotta Slow Food dalle 10 alle 20 nella centrale piazza del Popolo. Alle 11, sempre in Piazza del Popolo, primo cooking show con l’aperitivo al tartufo nero di San Miniato, grazie al barman del Sombrero Francesco Chiarugi. La Condotta Slow, dalle 11 alle 18, proporrà delle degustazioni guidate, all’insegna delle eccellenze culinarie di un territorio unico. Alle 16 il professor Marco Nebbiai – gastronomo e collaboratore di Fondazione SMP – offrirà un cooking show con tartufo nero e vino di San Miniato. Nebbiai alle 17 passerà il testimone a uno dei suoi tanti allievi all’istituto alberghiero: Armando Bregaj, chef di Olivum - L’Osteria di Armando - proporrà a sua volta un abbinamento col tartufo nero sanminiatese e vini locali. Alle 18 è il turno di Benedetto Squicciarini, fiduciario della Condotta Slow Food di San Miniato, che presenterà un suo binomio tartufo nero – vino sanminiatese. Tutti i cooking show appena citati avverranno in Piazza del Popolo, centro nevralgico dell’iniziativa. Ma non finisce qui: dalle 11 alle 12 e dalle 17 alle 19 – a cura dell’Associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi – chi vorrà potrà assistere a una dimostrazione di cerca e cavatura del tartufo (recentemente decretata patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO), nello scenario dei Giardini Bucalossi. Poi – alle ore 11, 15 e 17 la Pro Loco mette a disposizione una visita guidata alla Via Angelica e delle chiese dei Santi Jacopo e Lucia e della Nunziatina. Alle 17.30 via alla caccia al tesoro, un’avventura urbana a squadre che parte dai Loggiati di San Domenico, a cura di Discover San Miniato (è necessaria la prenotazione al numero 057142745 o alla mail ufficio.turismo@sanminiatopromozione.it). Alle 18 "Alla scoperta dei vicoli carbonai": percorso – ritrovo in Piazza del Popolo - tra storia e natura sulle pendici del colle di San Miniato a cura dell’Associazione "Moti Carbonari, ritrovare la strada". Anche qui è necessario prenotare facendo riferimento ai contatti già elencati. La prima Mostra Mercato del Tartufo Nero – promossa e organizzata da Fondazione SMP - si avvale del patrocinio del Comune di San Miniato e della collaborazione di Pro Loco, CCN San Miniato, Terre di Pisa, Fondazione CRSM, Moti Carbonari, Condotta Slow Food, Vignaioli di San Miniato, Associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi, Crédit Agricole e Mercati della Terra.

"Nero d'estate", rassegna enogastronomica: ogni giovedì tartufo e vino

Nell’occasione della conferenza stampa questa mattina, presentata anche "Nero d’estate", la Prima Rassegna Enogastronomica del Tartufo Nero di San Miniato, che vede l’adesione di 17 ristoratori sanminiatesi, i quali hanno assunto l’impegno di proporre – secondo una scaletta già stabilita – un menù ogni giovedì con tartufo nero e vino locale.

La rassegna partirà da giovedì 9 giugno e terminerà giovedì 25 agosto, quindi attraverserà tutta l’estate.

Queste le attività che parteciperanno: Ristorante Genovini (9 giugno), Maggese (16 giugno), Caffè Bonaparte e Pizzeria Demetra (23 giugno), Pizzeria Osteria Vecchio Cinema e Ristorante Black&White (30 giugno), Papaveri e Papere (7 luglio), Essenza in San Miniato (14 luglio), Pepenero (21 luglio), Olivum – L’Osteria di Armando (28 luglio), Retrobottega della Macelleria Falaschi (4 agosto), Piccolo Osteria del Tartufo e La Bisteccheria (11 agosto), Osteria Sentieri (18 agosto), Ristorante Castelvecchio Villa Sonnino e L’Upupa (25 agosto). Parteciperà anche l’Antico Ristoro Le Colombaie. L'iniziativa ha il sostegno di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana, che promuove ristoranti, botteghe, produttori e tutti coloro che offrono esperienze di turismo enogastronomico.

Simone Giglioli, sindaco di San Miniato (foto gonews.it)

"Tartufo tutto l’anno è un progetto – spiega il presidente di Fondazione SMP Marzio Gabbanini – nato per promuovere ulteriormente una città che offre già tantissime eccellenze. Siamo partiti da Cigoli – terra di marzuolo – e adesso torniamo in centro storico con la Mostra Mercato e la rassegna enogastronomica dedicate al nero estivo. Inoltre l’11 giugno saremo nel cartellone della Notte Nera coi commercianti dei tartufi e i vignaioli. Sono felice per la collaborazione ottenuta e per gli apprezzamenti che riceviamo". Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di San Miniato Simone Giglioli: "Si potrebbe definire "Edizione zero", nel senso che è un primo esperimento di un appuntamento che speriamo diventi sempre più partecipato. San Miniato offre tartufo tutto l’anno, quindi perché non celebrarlo anche in questo periodo che si inserisce all’inizio del calendario estivo delle iniziative? Grazie a San Miniato Promozione per aver pensato a questi eventi e grazie a tutti quelli che vi collaborano".