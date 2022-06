Tentano di rubare ad un uomo con la tecnica dell'abbraccio: fermata una coppia di ventenni, lei è incinta

Nella tarda mattinata di ieri la polizia, a seguito della comunicazione di un probabile tentativo di furto ai danni di un uomo che si trovava a Forte dei Marmi in Via Marco Polo, nei pressi dell’Hotel Olimpia, ad opera di una giovane donna poi fuggita a bordo di un’auto, si è recata immediatamente sul luogo riuscendo ad intercettare, a non molta distanza, il mezzo segnalato.

Gli agenti hanno procededuto quindi al controllo degli occupanti del mezzo che risultavano essere due giovani, poco più che ventenni, di nazionalità rumena, un ragazzo ed una ragazza incinta, entrambi gravati da diversi precedenti per episodi analoghi.

In particolare sono emersi a carico della giovane specifici precedenti per furto con tecnica dell’abbraccio, che consiste nell’avvicinarsi di solito ad un uomo, abbracciandolo, fingendo una conoscenza o una confidenza abituale, cercano di sottrarre orologi, telefonini ed altri oggetti di valore.

Sono stati condotti presso il Commissariato di Forte dei Marmi dove, dopo aver proceduto al fotosegnalamento, gli è stato notificato il provvedimento, emesso dal Questore di Lucca, del Foglio di via Obbligatorio (FVO) per Milano, luogo dove risultano risiedere i due ragazzi, con l’aggiunta del divieto di fare ritorno nel Comune di Forte dei Marmi per anni 3.