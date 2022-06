Accusato di aver ucciso il padre a coltellate, condannato a 21 anni

Accusato di aver accoltellato il padre e di averlo ucciso, il 29enne Mouashinne Bouden è stato condannato a 21 anni di reclusione dalla corte d'assise di Massa. L'omicidio risale al 5 agosto 2019 a Montignoso: il genitore 60enne Abdel Bouden rimproverò il figlio, nacque una lite e finì in tragedia.

Il 29enne, a sua volta ferito, fuggì venendo rintracciato e fermato il giorno dopo dai carabinieri in un edificio abbandonato a Poveromo. Per il 29enne l'accusa aveva chiesto una condanna a 25 anni. La difesa dell'imputato ha preannunciato ricorso in appello. Ci sarebbero i presupposti per la legittima difesa, stando al legale del giovane.