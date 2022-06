Barnini e Toti tra i sindaci toscani al 2 Giugno a Roma

Torna la cerimonia della Festa della Repubblica del 2 giugno e i sindaci tornano ad aprire la parata lungo via dei Fori Imperiali. Riprendendo, dopo la pausa di due anni causa Covid, la consuetudine introdotta nel 2016, circa 300 sindaci provenienti da tutta Italia sfileranno insieme alle forze armate, di polizia, volontariato e protezione civile. Li guideranno il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, e il presidente del Consiglio nazionale, Enzo Bianco.

Folta anche la delegazione di sindaci toscani: ne faranno parte Brenda Barnini (Empoli), Marco Ermini (Castiglion Fibocchi), Giacomo Termine (Monterotondo Marittimo), Diego Cinelli (Magliano in Toscana), Daniele Donati (Rosignano Marittimo), Annalisa Folloni (Filattiera), Marco Pinelli (Podenzana), Manolo Garosi (Pienza), Gabriele Toti (Castelfranco di Sotto), Ferdinando Betti (Montale), Filippo Carlà Campa (Vicchio), Tommaso Triberti (Marradi).

“Dopo le grandi difficoltà del periodo pandemico e nel pieno di una gravissima crisi internazionale - dichiara il presidente Decaro - la presenza in prima fila dei sindaci con la fascia tricolore è il simbolo dell’impegno degli ottomila Comuni italiani quale “prima linea’” istituzionale e tessuto connettivo del Paese, come li ha definiti il presidente Mattarella. In questo momento particolare la presenza dei sindaci sottolinea anche il ruolo che i Comuni stanno svolgendo per l’accoglienza e l’inclusione dei profughi dell’Ucraina, facendosi carico dei servizi di assistenza nei territori del Paese soprattutto per i soggetti più fragili della popolazione: donne, anziani, minori non accompagnati. Un’azione di solidarietà e di pace tra i popoli, secondo i valori che ispirano il nostro impegno quotidiano e che porteremo in via dei Fori Imperiali il 2 giugno”.

Fonte: Anci Toscana