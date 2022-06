Chiuso dal Questura per una settimana un locale nel centro di Scandicci

Saracinesche abbassate per sette giorni. La questura di Firenze ha sospeso temporaneamente la licenza commerciale a un esercizio commerciale nel centro di Scandicci. Il provvedimento è stato emesso su richiesta dei carabinieri, in base all'articolo 100 del Tulps, per garantire la sicurezza e limitare la presenza di soggetti con precedenti, spiegano i militari in una nota. Nelle scorse settimane, é emerso nel corso dei controlli delle forze dell'ordine che la zona era diventata abituale ritrovo di persone pregiudicate e pericolose.