Elezioni, a Lucca aperture straordinarie dell'Ufficio elettorale

Per il ritiro di tessere elettorali non consegnate, o da ristampare con l’indirizzo aggiornato, o da duplicare per deterioramento, smarrimento, o esaurimento, l'Ufficio elettorale del Comune di Lucca di via San Paolino, n.140 resterà aperto secondo il seguente calendario straordinario: sabato 4 giugno dalle ore 8.30 alle 13.30; lunedì 6 giugno dalle ore 8.30 alle 13.30; martedì 7 giugno dalle ore 8.30 alle 18.30; mercoledì 8 giugno dalle ore 8.30 alle 13.30; giovedì 9 giugno dalle ore 8.30 alle 18.30; venerdì 10 giugno dalle ore 8.30 alle 18.30; sabato 11 giugno dalle ore 8.30 alle 19.00; domenica 12 giugno - in concomitanza con le votazioni - dalle ore 7.00 alle 23.00

L’elettore si dovrà presentare munito dei documenti compresa la vecchia tessera se ne è ancora in possesso. È possibile ritirare la tessera elettorale per un familiare o un conoscente, purché si abbia con sé la fotocopia dei documenti della persona interessata, recante una dichiarazione di delega firmata.

Per chi è in isolamento COVID, ai sensi del decreto-legge 41/2022 sarà possibile avvalersi del diritto di voto a domicilio facendo pervenire dal 2 al 7 giugno 2022 al Comune, meglio se via email a protocollo@comune.lucca.it, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante le proprie generalità: cognome, nome, data e luogo di nascita, il proprio indirizzo completo, il numero della propria tessera elettorale, l'indirizzo completo del luogo in cui si è in isolamento. I dati saranno condivisi solo con le autorità sanitarie e comunque utilizzati solo ai fini del procedimento elettorale. Per avere maggiori informazioni, le persone che sono in difficoltà o hanno limitazioni fisiche, prima di rinunciare all’esercizio del voto, possono contattare in prima persona o attraverso un familiare o un conoscente l’Ufficio elettorale alla email elettorale@comune.lucca.it o al telefono 0583-442106.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa