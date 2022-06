La 'movida sostenibile' di Firenze: niente merende sui sagrati

Niente stazionamento o consumo di cibi e bevande sui sagrati e sulle scalinate delle chiese più frequentate di Firenze: le basiliche di Santa Croce, Santo Spirito e la chiesa di Sant'Ambrogio.

A dirlo è un'ordinanza che entrerà in vigore per Firenze in vista dei 1000 appuntamenti estivi, tra cui 34 sui sagrati. Chi parteciperà a questi eventi potrà partecipare e sostare ovviamente.

Per una migliore fruibilità degli spazi e per rispettare i luoghi di culto l’ordinanza prevede che sui sagrati della Basilica di Santa Croce, della Basilica di Santo Spirito e della Chiesa di Sant’Ambrogio, a decorrere dal 3 giugno: il transito è consentito unicamente per l’accesso ai luoghi di culto; sono vietati lo stazionamento e il consumo di cibi e bevande di qualsiasi genere; è consentita la presenza delle persone che partecipano o assistono agli eventi culturali o alle iniziative sociali promossi o autorizzati dal Comune di Firenze o dalle autorità religiose.

Sulle scalinate sottostanti i sagrati, sempre dal 3 giugno, nei giorni di venerdì e sabato, dalle 21.00 alle 3.00 del giorno successivo, è vietato il consumo di cibi e bevande di qualsiasi genere; sono sempre consentiti il transito e lo stazionamento, purché lasciando liberi gli spazi organizzati per assicurare l’accesso ai luoghi di culto, e comunque tenendo un comportamento rispettoso dei luoghi.

I bagni pubblici saranno aumentati nelle ore serali. Si tratta nello specifico dei bagni pubblici in piazza Santo Spirito, piazza Ghiberti e borgo Santa Croce. Saranno aperti gratuitamente dalle 21 alle 3 nelle serate di giovedì, venerdì e sabato. Il prolungamento orario va dal 1 giugno al 1 ottobre.

Nelle stesse aree saranno potenziate le attività di svuotamento e pulizia dei contenitori per lo smaltimento dei rifiuti.

I contenuti dell’ordinanza saranno pubblicizzati anche tramite totem vicini alle chiese interessate. Per assicurare ulteriore informazione e orientare i conseguenti comportamenti positivi, a supporto dell’azione degli agenti della Polizia Municipale e secondo le disposizioni da essa impartite possono essere impiegati anche gli steward.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa