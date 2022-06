Mastino tibetano lasciato libero continua a mordere, confisca a Empoli

Dal sequestro temporaneo alla confisca definitiva per un cane maschio di un anno di razza Mastino Tibetano a Empoli, tra i cani ritenuti tra i più costosi al mondo.

Accade a Empoli, dove sono stati documentati vari episodio. Il cane, dal mantello nero, avrebbe morso varie persone a gennaio 2022 e l'Asl Centro lo aveva dichiarato come cane a rischio potenziale elevato di aggressività. Dopo un primo sequestro a gennaio presso il canile di via del Castelluccio dei Falaschi, in un canile municipale, la proprietaria era tornato a riprenderlo a marzo dopo il provvedimento di restituzione e il pagamento delle spese di ricovero.

Nel provvedimento erano specificate le condizioni di sicurezza da rispettare. Queste condizioni sono venute meno il 20 maggio 2022, data del verbale di sequestro da parte della polizia municipale dell'Unione dei Comuni. Il cane era stato ritrovato libero e incustodito e aveva morso un'altra persona ancora. Il sequestro è fiventato confisca e il cane ora si trova ancora una volta nel canile.