Multe a Firenze, Stella (FI): "Le stesse di Roma, ma con molti meno abitanti"

"Secondo un recente report del Sole 24 Ore, a Roma nel 2020 il Comune incassò 136 milioni di euro dalle multe, in un anno. A Firenze, nei primi tre mesi dell'anno in corso, Palazzo Vecchio ha già incassato 30 milioni: se continua questo trend, si può arrivare a 120 milioni di euro a fine anno. Con la non trascurabile differenza che Roma sfiora i 3 milioni di abitanti, mentre Firenze ne ha 382mila, ovvero 8 volte meno. Si tratta di una cifra altissima, e ingiustificabile, che vede cittadini e turisti come bancomat da spremere per fare cassa". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"C'è poi un altro aspetto - osserva Stella -. Roma ha 30 milioni di turisti all'anno, contro i 10 milioni di Firenze. Quindi, per rispondere agli assessori di Palazzo Vecchio, non è vero che l'elevato numero di contravvenzioni ricade sui turisti che non conoscono le regole, altrimenti a Roma le multe avrebbero dovuto essere il triplo. Senza contare che a Milano, che ha 2 milioni di abitanti, il Comune ha incassato in un anno 121 milioni di euro, come si prevede sarà per Firenze, e a Napoli addirittura 21 milioni, cioè in un anno meno di quanto abbia fatto Firenze nei primi tre mesi del 2022, nonostante le dimensioni non paragonabili delle due città".

"Tra i vari record di Firenze, purtroppo - sottolinea il capogruppo di Forza Italia - continua a esserci quella di città "multificio", prima in Italia con 138,33 euro di entrate maggiori pro capite derivanti da sanzioni. Una cifra che, se verrà mantenuto lungo il 2022 il trend attuale, potrebbe arrivare a 314 euro di contravvenzioni annuali pro capite, un nuovo record molto amaro".

Fonte: Ufficio Stampa