Sassi d’inciampo davanti al municipio, a Santa Croce il progetto per la pace

Si è svolta ieri martedì 31 maggio 2022 la restituzione del progetto “Sassi d’inciampo - Ragionare di Pace, Ragionare sulla Pace”, un percorso educativo-didattico proposto dal Tavolo della Memoria di Santa Croce sull’Arno alle scuole Primarie e alle Scuole dell’Infanzia.

L’adesione al progetto è stata altissima: 30 classi hanno accolto la proposta, e hanno lavorato su temi legati alla Pace e alla Convivenza pacifica.

L’idea del progetto muove dalla consapevolezza dell’utilità e della positività, soprattutto in situazioni stressanti e faticose da un punto di vista emotivo, per accogliere i pensieri dei bambini, farli concretizzare in parole e oggetti, renderli tangibili, dargli corpo.

Alle classi aderenti è stato proposto un documento nel quale sono state raccolte storie, poesie, immagini collegate in qualche modo all’idea di Pace.

Le insegnanti hanno poi, in classe, proposto una discussione a partire da questo materiale, ed ogni bambino ha avuto la possibilità di pensare e condividere con i compagni di classe la propria parola di Pace, la parola cioè che nel suo pensare si collega al concetto di Pace.

Successivamente ogni bambino ha portato a scuola un sasso, che ha personalizzato colorandolo e decorandolo, sul quale ha infine scritto la propria parola di Pace.

A questo punto i sassi sono stati raccolti e sono stati usati per scrivere la parola PACE nel giardino di Piazza del Popolo, di fronte al Palazzo Comunale. È un luogo di passaggio e i sassi saranno veri e propri inciampi sul cammino delle persone, che saranno poi accompagnate dalle parole dei bambini.

Nei prossimi giorni i sassi saranno riportati nelle scuole, dove saranno distribuiti tra i bambini delle classi aderenti al Progetto: in questo modo ad ogni bambino verrà restituito un sasso con una parola di Pace, ma fatto da un altro bambino.

Sarà un meraviglioso modo di far circolare le parole di Pace.

Ogni classe aderente, inoltre, preparerà un sasso decorato: questi sassi troveranno posto in futuro in uno spazio pubblico.

"Ringrazio tutte le associazioni che costituiscono il tavolo della Memoria - afferma l’Assessora Elisa Bertelli – un luogo di confronto e dialogo dal quale escono tante idee costruttive, come questo progetto sulla pace, nato in occasione della guerra che si sta consumando in Ucraina, ma che con il tempo ha assunto un respiro di carattere più universale".

"È molto bello riuscire a coinvolgere le scuole con questo tipo di progettazione. - conclude la Sindaca Giulia Deidda – Le bambine e i bambini hanno un approccio ai temi della socialità e della gestione dei conflitti dal quale noi grandi abbiamo tutto da imparare; d’altra parte spetta a noi la responsabilità di dare loro gli strumenti per tentare di capire un mondo in cui purtroppo sono presenti ancora troppe guerre, con la speranza che sappiano costruire un futuro migliore".

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno