Via Medicea in festa, 12 km di trekking tra 9 comuni. Appuntamento anche a Montelupo e Capraia e Limite

La villa dell'Ambrogiana di Montelupo Fiorentino rientra nel tracciato della Via Medicea, un itinerario progettato per un turismo esperienziale alla scoperta di natura e storia che già interessa le Cascine Medicee di Prato fino a Fucecchio passando per Poggio a Caiano, Carmignano, Artimino, Bacchereto, Vinci, Cerreto Guidi e la Valdinievole.

Nell'autunno 2021 il Consiglio Comunale ha votato l'adesione alla Via Medicea e ne è entrato ufficialmente a fare parte dal 1 gennaio 2022.

Il percorso supera i 100 Km per un itinerario percorribile in 5 giorni, con un dislivello complessivo di 2.145 m, che parte dalle Cascine Medicee di Prato e arriva fino a Fucecchio, dopo aver attraversato Poggio a Caiano, Carmignano, Artimino, Bacchereto, Vinci e Cerreto Guidi e fin nella Valdinievole, tutti territori cari ai Medici e rappresentati anche da Leonardo Da Vinci nei suoi dipinti.

Domenica 12 giugno si tiene il primo grande evento di presentazione della via Medicea. Lungo il suo tracciato si svolgerà, infatti, la manifestazione "La Via Medicea in festa", con tanti appuntamenti in programma per l’intera giornata: escursioni guidate, street food e prodotti tipici, attività ricreative e sportive, convegni, esibizioni.

Sono in tutto 9 i comuni che compongono l’itinerario: Capraia e Limite, Carmignano, Cerreto Guidi, Fucecchio, Montelupo fiorentino, Poggio a Caiano, Prato, Quarrata, Vinci.

Luoghi nei quali l'evoluzione secolare e naturalistica del territorio toscano si unisce alle testimonianze del passaggio dell'uomo, con opere meravigliose quali le quattro Ville Medicee Patrimonio dell’UNESCO, i borghi storici, vigneti e uliveti.

Montelupo Fiorentino e Capraia sono interessate da un percorso trekking in cui i partecipanti saranno accompagnati da guide ambientali escursionistiche di Legambiente, sulle vie dei Medici partendo dalla Villa dell'Ambrogiana a Montelupo, alla scoperta del borgo di Capraia alta e sosta presso l'abbazia di San Martino in Campo.

Il programma prevede il ritrovo alle 8.15 davanti alla Villa Medicea dell'Ambrogiana, viale Umberto I, Montelupo Fiorentino e il rientro alle ore 13.00. Il percorso si snoda per 13 km con un dislivello di 450 metri.

Poichè i posti sono limitati è consigliata la prenotazione tramite questo link su EVENBRITE: https://bit.ly/3t4yLbW

L'appuntamento principale di questa edizione della Festa, invece, sarà alle Cascine di Tavola di Prato, area Casa del Caciaio in via Traversa del Crocifisso: qui, alla possibilità di degustare prodotti tipici per l'intera giornata, si uniranno le attività sportive per bambini e ragazzi, le escursioni naturalistiche con i laboratori itineranti, l'esibizione degli sbandieratori e musici, la corsa Stramedicea per i ragazzi dai 6 ai 13 anni nel parco delle Cascine di Tavola.

Per maggiori informazioni sull'appuntamento e sugli eventi del 12 giugno: sito web www.viamedicea.it e-mail info@viamedicea.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino- Ufficio Stampa