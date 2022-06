Mercantia 2022, biglietti in vendita

Da ieri 1° giugno 2022, dalle ore 11:00, è partita la vendita dei biglietti della 34° edizione di Mercantia – Festival Internazionale del Quarto Teatro che si terrà da mercoledì 13 a sabato 16 luglio 2022 presso il borgo medievale di Certaldo (Firenze).

Ritorna Mercantia con un’edizione che riproporrà gli spettacoli in strada e nelle piazze, tornano le Street Band, le performances, le parate e molte altre cose. In questo ritrovato clima l’avvio della prevendita on line, sul sito mercantia.boxofficetoscana.it

La scelta di acquistare il biglietto online è un’occasione importante per programmare al meglio la presenza alla manifestazione. La prenotazione oltre all’acquisto del biglietto consente la prenotazione e l’assicurazione dei posti nelle arene spettacolo, che come storicamente, sono soggette al contingentamento dei posti per motivi di sicurezza.

II biglietti inoltre, potranno essere acquistati presso la biglietteria in Piazza Boccaccio nei giorni della manifestazione dalle ore 17:00 alle ore 24:00; sul sito mercantia.boxofficetoscana.it; nei punti vendita TicketOne (consulta la pagina https://www.ticketone.it/help/outlets/ per trovare il punto vendita più vicino); sul sito ufficiale http://www.mercantiacertaldo.it; e sul sito istituzionale del Comune www.comune.certaldo.fi.it/it.

Il biglietto intero avrà il costo di 13€ (+ diritto di prevendita) e il biglietto ridotto di 11€ (+ diritto di prevendita).

La riduzione sarà valida per i bambini da 7 a 14 anni, per le persone con disabilità, per i soci Coop (solo mercoledì e giovedì), per i Soci Touring Club e per i possessori della Carta Giovani del Circondario Empolese Valdelsa.

L’ingresso sarà invece gratuito per i bambini di età inferiore a 7 anni.