Da Mercatale di corsa, torna Chianti Classico Marathon

Prende il via questo fine settimana sabato 4 e domenica 5 giugno a Mercatale Val di Pesa, nel comune di San Casciano V.P. (Fi) la quarta edizione della Chianti Classico Marathon, manifestazione sportiva di trail running che torna dopo due anni di stop causa pandemia a scaldare i cuori degli atleti appassionati di corsa a piedi provenienti da tutto il mondo.

Confermate le tre distanze: ultratrail di 45,6 km, trail di 21 km, e 10 km da percorrere come si vuole, correndo, camminando, nordic walking, con gli amici a 4 zampe.

Le tre distanze vedranno tutte partenza e arrivo da piazza Vittorio Veneto a Mercatale Val di Pesa con percorsi ad anello lungo le dolci colline del Chianti Classico Fiorentino.

L'appuntamento è fissato per domenica mattina 5 giugno 2022 a partire dalle ore 8.00 con la partenza della prima gara, cui seguiranno le altre due alle 8.30 e alle 9.15, ma sarà una due giorni di eventi che avrà inizio sabato mattina 4 giugno alle ore 11.00 con una camminata da Mercatale V.P. fino al Castello di Gabbiano con visita alla cantina e successiva degustazione di tre vini, poi nel pomeriggio alle ore 16.00 la Corsa dei bambini con medaglie per tutti.

La Chianti Classico Marathon con sponsor tecnico Hoka, è una occasione per correre in luoghi meravigliosi e per fare un viaggio a 360° in quello che offre di buono il Chianti visto che nel pacco gara coloro i quali si sono iscritti alle due competitive troveranno:

1. Maglia tecnica da collezione con il disegno dello skyline di uno dei sei luoghi più importanti toccati dal percorso, quest'anno sarà la volta di San Casciano Val di Pesa.

2. Bottiglia di vino Chianti Classico DOCG Castelli del Grevepesa

3. Lattina da 100 ml di olio extravergine d'oliva del Frantoio del Grevepesa

4. Cantucci Toscani IGP Ghiott da 100 g. alle mandorle

5. Brick bevanda Mukki cacao

6. Bevanda Heaven Avena

7. Medaglia fatta a mano da un artigiano in cotto dell'Impruneta per tutti i finisher.

Ritiro pettorale sabato 4 giugno ore 14.00 – 19.00 e domenica 5 giugno fino a 30' prima della gara

Le operazioni di ritiro del pettorale si svolgeranno sabato 4 giugno presso il palazzetto dello sport di Mercatale Val di Pesa in via dei Cofferi a partire dalle ore 14.00 fino alle ore 19.00.

Sarà possibile ritirare il pettorale anche domenica mattina 5 giugno dalle ore 7.00 fino a 30 minuti prima della partenza della gara sempre presso il palazzetto dello sport di Mercatale Val di Pesa situato a meno di 200 metri dalla partenza della gara in piazza Vittorio Veneto.

Briefing pre gara sabato ore 18.00 Casa del Popolo via Sonnino 64

Sabato alle ore 18.00 si svolgerà il briefing pre gara con tutte le spiegazioni sul percorso. Appuntamento alla Casa del popolo di Mercatale Val di Pesa in via Sidney Sonnino n. 64.

