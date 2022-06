Federico Fashion Style cerca parrucchieri fiorentini per il nuovo salone in centro

Federico Fashion Style cerca parrucchieri fiorentini per Firenze. Federico Lauri, titolare della catena dei saloni di bellezza nota in tutta Italia, aprirà in Borgo degli Albizi. Il volto televisivo cerca personale esperto, ha fatto un appello su Instagram dicendo che assumerà esclusivamente fiorentini.

Le candidature sono aperte, chi è interessato può contattare Federico Fashion Style su Instagram o sul sito ufficiale, dove si trova un form dedicato. Lauri richiede, oltre alla 'fiorentinità', anche la qualifica di parrucchiere, capacità comunicativo-relazionali e esperienza in taglio, colore e schiariture.

Appuntamento per la seconda metà di luglio. Il 16 o il 24 luglio Federico Fashion Style aprirà il suo punto vendita anche in centro a Firenze.