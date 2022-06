I vigili del fuoco di Montevarchi sono intervenuti questa mattina intorno alle ore 9.30 a Montevarchi, in via I Selvatici, per un incendio che ha coinvolto una rimessa agricola. Distrutti dall'incendio un trattore, 2 motozappe e attrezzi vari che si trovavano all'interno della rimessa. Nessuna persona risulta coinvolta. L'intervento si è concluso poco dopo le ore 11.00.