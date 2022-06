Scontro tra auto e bici, grave 13enne

Un 13enne è in gravi condizioni dopo un incidente a Livorno. Il giovane era in via Olanda alle 19 di mercoledì 1 giugno, stava viaggiando sulla sua bici assieme a un coetaneo quando è avvenuto uno scontro con un'auto.

Il 13enne ha perso conoscenza dopo l'urto. I soccorsi lo hanno portato in codice rosso in ospedale, avrebbe riportato un trauma cranico e una sospetta frattura al bacino.

La polizia municipale è al lavoro per ricostruire la dinamica. Il ragazzo in bici assieme al 13enne è rimasto ferito in modo meno serio.