Incidente in Fi-Pi-Li a San Miniato, interviene l'elisoccorso

Una persona è rimasta ferita dopo un incidente in superstrada nel Comprensorio del Cuoio. L'elisoccorso Pegaso è stato attivato verso le 8.30 di oggi, giovedì 2 giugno, dopo un sinistro in Fi-Pi-Li.

L'incidente è avvenuto in direzione Pisa, poco dopo lo svincolo di San Miniato. Non è ancora chiara la dinamica dello scontro, non è noto quante vetture siano coinvolte. Si sa che una persona è rimasta ferita in modo importante ed è intervenuta la Pubblica Assistenza di Empoli, anche se dopo è stato allertato l'elisoccorso che è atterrato lì vicino.

Si sono formate lunghe file e il traffico è bloccato attualmente in direzione Pisa. Le code arrivano fino allo svincolo di Empoli Centro, si consiglia la viabilità interna.