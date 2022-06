Lite per un pallone, aggrediti due tredicenni

Sono arrivati da due tredicenni esigendo il pallone con cui stavano giocando. I due hanno detto di no e gli altri, un gruppetto di diciassettenni, li hanno picchiati.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 1 giugno in piazza Attias a Livorno. I due tredicenni hanno riportato delle ferite e sono stati portati in ospedale con contusioni varie.

Sul posto presenti anche due volanti della polizia che stanno cercando gli aggressori. Alcuni adulti presenti in piazza Attias sono intervenuti per separare i tredicenni dagli aggressori, in quel momento il gruppo di diciassettenni è fuggito via.