I vigili del fuoco del comando di Castelnuovo di Garfagnana sono intervenuti nei boschi sopra Corfino, nel comune di Villa Collemandina, per soccorrere due persone, madre e figlio, che si erano persi in una zona impervia. La donna è rimasta in contatto con la sala operativa dei pompieri e questo ha messo in condizione il personale di individuarla e di ricondurla insieme al figlio nei pressi del paese.