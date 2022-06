Ciclista 34enne travolto e ucciso da un pirata della strada

Un 34enne è rimasto ucciso in un incidente d'auto a Marina di Massa. La vittima era di origini romene, la sua salma è stata avvistata in una strada in periferia nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 giugno.

Il 34enne è stato trovato senza vita accanto alla sua bici, investito da un'auto. Sul posto i soccorsi, tra cui Pegaso, ma non c'è stato niente da fare.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti il conducente dell'auto non si sarebbe fermato a soccorrere l'uomo. I carabinieri sono al lavoro per identificare il conducente del veicolo.