Martina Trevisan sconfitta in semifinale al Roland Garros

Martina Trevisan non ce l'ha fatta a raggiungere la finale del Roland Garros. A Parigi il sogno si è infranto contro la statunitense Gauff, che l'ha battuta in due set in semifinale.

La tennista pontederese ci ha provato in tutti i modi ma Gauff ha disputato un'ottima partita. Trevisan ha gettato il cuore oltre l'ostacolo ma non ha potuto nulla contro l'avversaria.

Il primo set è stato equilibrato e ha fatto sognare, le due erano sul 3-3 quando l'avversaria ha preso il largo vincendo 6-3. Nel secondo set non c'è stata quasi partita, 6-1 per Gauff che andrà in finale con Swiater. Per Trevisan un torneo comunque da ricordare.